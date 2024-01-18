Местами в Украине 19 января пройдут дожди, кое-где ожидается мокрый снег, отметила Наталья Диденко.

В пятницу, 19 января, теплее всего будет на юге Украины, там температура воздуха поднимется до +7…+12 градусов. В дальнейшем в Украину придет небольшое похолодание, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, теплая погода ожидается и в восточной, а также в центральной частях Украины, днем там должно быть +2…+7 градусов тепла.

"В северных областях - от 2 мороза до 2 тепла. В западных областях - около нуля", - отметила Диденко.

Погода 19 января - осадки и ветер

Местами в Украине в пятницу пройдут дожди, кое-где ожидается мокрый снег, прогнозирует синоптик:

"Согласно температуре воздуха осадки: дождь - на юге и востоке, мокрый снег - на западе и севере; центр поделится: мокрый снег - в Винницкой, Полтавской, Кропивницком с районами, дождь - на Полтавщине и в Днепре с районами… Ветер сильный удержится только в восточных областях. на остальной территории – умеренный".

Кроме того, Диденко заявила об усилении антициклона Corvin 19 января, в связи с чем какие-либо существенные осадки маловероятны на Волыни, Ривненщине, Житомирщине и Киевщине.

А вот сильные осадки ожидаются в Карпатах и на Закарпатье, предупредила Диденко.

Погода в Киеве 19 января - прогноз

В Киеве 19 января ночью, утром и вечером синоптик прогнозирует дождь или мокрый снег.

"Днем - преимущественно облачно. Температура воздуха - от 1 мороза до 1 тепла. Ветер северо-западный, порывистый, но не штормовой", - добавила Диденко.

Погода в Киеве 18 января - потепление

Как писал УНИАН, по прогнозам, 18 января в Киев ворвется резкое потепление. Ожидается, что это будет самый теплый день недели, однако погоду испортит дождь и сильный ветер. Ночью в столице все еще будет мороз до -3°...-5°, ожидается снег, а днем температура резко повысится до +4° и снег сменится на дождь. Весь день будет пасмурно.

Вас также могут заинтересовать новости: