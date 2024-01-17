В четверг, 18 января, в Украине ожидается резкое изменение погоды. По всей стране стремительно повысится температура, налетят тучи и пройдут дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -5°, днем +4°, дождь.
- Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +2°, днем +7°, дождь.
- В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +5°, небольшой дождь.
- В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -1°, днем +5°, небольшой дождь.
- В Тернополе 18 января ночью будет -1°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -1°, днем +5°, небольшой дождь.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +8°, дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
- В Черновцах в четверг - облачно с рояснениями, ночью +2°, днем +9°.
- В Виннице завтра будет -1°...+5°, небольшая облачность, дождь.
- В Житомире в четверг будет ночью -3° днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут -9°...+3°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
- В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем +5°, дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -9°...-5°.
- В Одессе 18 января - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +9°, дождь.
- В Херсоне в четверг ночью будет +1°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
- В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +9°, дождь.
- В Запорожье температура ночью -1°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -14°, а днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -10°, днем +4°, мокрый снег.
- В Днепре температура ночью будет -3°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Симферополе в четверг будет пасмурно, сплошная облачность, 0°...+11°.
- В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью -7°, днем +4°, небольшой дождь.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -7°, днем +4°.
Приметы погоды 18 января
Если Луна полная - к большому разливу, быть большой воде. Если в этот день дуют ветры с юга - лето будет грозовым.