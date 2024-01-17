В столице 18 января ожидается сильный ветер и дождь.

В четверг, 18 января, в Киев ворвется резкое потепление. Это будет самый теплый день недели, однако погоду испортит дождь и сильный ветер. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью в столице все еще будет мороз до -3°...-5°, ожидается снег, а днем температура резко повысится до +4° и снег сменится на дождь. Весь день будет пасмурно.

Южный ветер в течение дня будет сильным, его порывы достигнут 15-20 м/с. Атмосферное давление снизится с 738 до 732 миллиметров ртутного столба.

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Погода 18 января - прогноз по городам Украины

Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +2°, днем +7°, дождь.

В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +5°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -1°, днем +5°, небольшой дождь.

В Тернополе 18 января ночью будет -1°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -1°, днем +5°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +8°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Черновцах в четверг - облачно с рояснениями, ночью +2°, днем +9°.

В Виннице завтра будет -1°...+5°, небольшая облачность, дождь.

В Житомире в четверг будет ночью -3° днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут -9°...+3°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем +5°, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -9°...-5°.

В Одессе 18 января - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +9°, дождь.

В Херсоне в четверг ночью будет +1°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +9°, дождь.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -14°, а днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -10°, днем +4°, мокрый снег.

В Днепре температура ночью будет -3°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в четверг будет пасмурно, сплошная облачность, 0°...+11°.

В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью -7°, днем +4°, небольшой дождь.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -7°, днем +4°.

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