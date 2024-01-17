В четверг, 18 января, в Киев ворвется резкое потепление. Это будет самый теплый день недели, однако погоду испортит дождь и сильный ветер. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью в столице все еще будет мороз до -3°...-5°, ожидается снег, а днем температура резко повысится до +4° и снег сменится на дождь. Весь день будет пасмурно.
Южный ветер в течение дня будет сильным, его порывы достигнут 15-20 м/с. Атмосферное давление снизится с 738 до 732 миллиметров ртутного столба.
Погода 18 января - прогноз по городам Украины
Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +2°, днем +7°, дождь.
В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +5°, небольшой дождь.
В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -1°, днем +5°, небольшой дождь.
В Тернополе 18 января ночью будет -1°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -1°, днем +5°, небольшой дождь.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +8°, дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Черновцах в четверг - облачно с рояснениями, ночью +2°, днем +9°.
В Виннице завтра будет -1°...+5°, небольшая облачность, дождь.
В Житомире в четверг будет ночью -3° днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут -9°...+3°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем +5°, дождь.
В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -9°...-5°.
В Одессе 18 января - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +9°, дождь.
В Херсоне в четверг ночью будет +1°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +9°, дождь.
В Запорожье температура ночью -1°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -14°, а днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -10°, днем +4°, мокрый снег.
В Днепре температура ночью будет -3°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.
В Симферополе в четверг будет пасмурно, сплошная облачность, 0°...+11°.
В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью -7°, днем +4°, небольшой дождь.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -7°, днем +4°.