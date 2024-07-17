В ряде областей ожидаются грозы, а также град и шквалы.

В Украине на 17 июля объявили повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в ряде областей ожидаются грозы, а также град и шквалы.

"В течение дня 17 июля в западных, Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

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Из-за непогоды в указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.

Непогодав Киеве - прогноз на 17 июля

Ранее штормовое предупреждение объявили по Киеву и Киевской области. По данным синоптиков, во второй половине дня 17 июля ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Погода в Украине - прогноз на сегодня

По данным Укргидрометцентра, днем 17 июля в западных, северных и Винницкой областях местами пройдут кратковременные дожди, грозы. На остальной территории будет без осадков.

Ветер будет северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

Температура днем будет +35°...+39°, в южных и Винницкой областях местами чрезвычайная жара +40°. В западных областях будет немного свежее, +29°...+34°, но по мясцам все равно ожидается сильная жара +35°...+37°.

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