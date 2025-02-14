Осадки ожидаются в большинстве областей. Кроме снега ожидается гололедица.

В Украине на 15 февраля ввели повышенный уровень опасности. Только в Крыму погода будет более благоприятной. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. 15 февраля в большинстве областей ожидается образование снежного покрова высотой 3-10 см", - прогнозируют синоптики.

По их данным, на дорогах образуется гололедица. Из-за непогоды объявлен І уровень опасности.

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"Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта на дорогах", - предупреждают в Укргидрометцентре.

Накануне выходных холодный воздух постепенно будет отступать на восток, а с территории Западной Европы в Украину распространится более теплая воздушная масса. Это будет способствовать повышению температуры в большинстве регионов, особенно в ночное время. В то же время атмосферный фронт принесет незначительные осадки в виде снега в западные, северные, Винницкую и Черкасскую области, на западе возможен мокрый снег с дождем.

Ожидается облачная погода. В западных регионах возможен небольшой снег с дождем, ночная температура будет колебаться в пределах 0...-5°С, днем воздух прогреется до 0...+5°С.

На остальной территории существенных осадков не предвидится, однако днем в северных областях, а также в Винницкой и Черкасской возможен небольшой снег и мокрый снег. Ночные температуры составят -3...-8°С, на востоке страны - до -13°С, днем воздух прогреется от -2°С до +3°С, а в южных областях - до +4...+9°С.

На дорогах западных, местами северных, Винницкой и Черкасской областей возможна гололедица.

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