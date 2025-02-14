Местами в субботу и воскресенье еще будет снежить.

После кратковременного потепления в Украину на выходных вернутся морозы. Под конец недели днем будет от 0° до -7°, а ночью температура местами упадет до -8°...-13°. В субботу снежить будет везде, кроме запада, большинства северных и некоторых центральных областей, а в воскресенье осадки вероятны местами на западе Украины и в Винницкой области. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет памурно, температура воздуха ночью -8°, днем -4°. В воскресенье ночью ожидается -10°, а днем -4°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью -6°, днем -2°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью -8°, днем -2°, небольшая облачность, снег.

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В Луцке в субботу ночью -7°, днем -4°, небольшая облачность. В воскресенье - небольшая облачность, ночью -11°, днем -5°, снег.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями. Температура воздуха -7°...-3°. В воскресенье температура будет -9°...-2°, небольшая облачность, снег.

В субботу в Одессе будет пасмурнро, снег, температура ночью -4°, днем +3°. В воскресенье - небольшая облачность, -5°...0°.

В Харькове в субботу температура ночью составит -8°, днем -1°, пасмурно, снег. В воскресенье столбики термометров покажут -11°...-6°, облачно с прояснениями.

В Днепре в субботу - пасмурно, снег, температура ночью -6°, днем +1°. В воскресенье температура составит -8°...-3°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - пасмурно, -2°...+7°, мокрый снег. В воскресенье -6°...-1°, облачно с прояснениями.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, температура ночью -4°, днем +4°, дождь. В воскресенье ночью ожидается -7°, днем -2°, облачно с прояснениями.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, снег. Температура ночью -2°, днем 0°. В воскресенье будет пасмурно, ночью -9°, днем -3°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, снег, температура ночью -3°, днем +1°. В воскресенье - пасмурно, температура составит -9°, днем -4°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью -11°, днем до -7°. В воскресенье ночью температура составит -14°, днем столбики термометров покажут -6°, облачно с прояснениями.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет -5°, днем -1°, облачно с прояснениями. В воскресенье - небольшая облачность. Температура ночью составит -6°, днем -1°.

В Трускавце в субботу небольшая облачность, температура до -2°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура -7°...-2°.

В Сваляве завтра ожидается ясная погода, до 0°. В воскресенье - пасмурно, -9°...-1°.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +2°, днем 0°, мокрый снег. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура -6°...+1°.

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