14 февраля местами в Украине пройдет снег / фото УНИАН, Ковальчук Виктор
На День Святого Валентина, 14 февраля, погода в Украине заметно изменится. Практически по всей стране воздух прогреется до +1°...+6°, ночные морозы тоже ослабнут. Только в северной части страны столбики термометров днем покажут 0°...-2°. В западных и северных областях, а также на Винничине будет снег, мокрый снег и дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью -5°, днем +1°, снег.
- Во Львове в пятницу будет пасмурно. Ночью -4°, днем +1°, мокрый снег.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью -5°, днем 0°, мокрый снег.
- В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -5°, днем -1°, снег и мокрый снег.
- В Тернополе 14 февраля ночью будет -3°, днем +2°, пасмурно, мокрый снег.
- В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -4°, днем +1°, мокрый снег.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -3°, днем +2°, дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +4°, пасмурно, ливень.
- В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью -3°, днем +3°, дождь.
- В Виннице завтра будет -5°...+2°, пасмурно, мокрый снег.
- В Житомире в пятницу ночью будет -5°, днем 0°, пасмурно, мокрый снег.
- В Чернигове столбики термометров покажут -7°...-2°, пасмурно, снег.
- В Черкассах завтра будет ночью -5°, днем +2°, пасмурно.
- В Кропивницком температура ночью будет -6°, днем +4°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -7°...+1°.
- В Одессе 14 февраля - небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +6°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет -4°, днем +6°, облачно с проясенниями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +6°.
- В Запорожье температура ночью -6°, днем +2°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -8°, а днем 0°, пасмурно, снег.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -9°, днем 0°.
- В Днепре температура ночью будет -6°, днем +2°, небольшая облачность.
- В Симферополе в пятницу будет ясно, -3°...+5°.
- В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью -8°, днем +3°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью -8°, днем +3°.
14 февраля - приметы погоды
Если к вечеру небо туманное - жди хорошей погоды. Если небо звездное - весна придет поздно.