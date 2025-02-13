14 февраля местами в Украине пройдет снег / фото УНИАН, Ковальчук Виктор

На День Святого Валентина, 14 февраля, погода в Украине заметно изменится. Практически по всей стране воздух прогреется до +1°...+6°, ночные морозы тоже ослабнут. Только в северной части страны столбики термометров днем покажут 0°...-2°. В западных и северных областях, а также на Винничине будет снег, мокрый снег и дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью -5°, днем +1°, снег.
  • Во Львове в пятницу будет пасмурно. Ночью -4°, днем +1°, мокрый снег.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью -5°, днем 0°, мокрый снег.
  • В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -5°, днем -1°, снег и мокрый снег.
  • В Тернополе 14 февраля ночью будет -3°, днем +2°, пасмурно, мокрый снег.
  • В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -4°, днем +1°, мокрый снег.
  • В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -3°, днем +2°, дождь.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +4°, пасмурно, ливень.
  • В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью -3°, днем +3°, дождь.
  • В Виннице завтра будет -5°...+2°, пасмурно, мокрый снег.
  • В Житомире в пятницу ночью будет -5°, днем 0°, пасмурно, мокрый снег.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -7°...-2°, пасмурно, снег.
  • В Черкассах завтра будет ночью -5°, днем +2°, пасмурно.
  • В Кропивницком температура ночью будет -6°, днем +4°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -7°...+1°.
  • В Одессе 14 февраля - небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +6°.
  • В Херсоне в пятницу ночью будет -4°, днем +6°, облачно с проясенниями.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +6°.
  • В Запорожье температура ночью -6°, днем +2°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -8°, а днем 0°, пасмурно, снег.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -9°, днем 0°.
  • В Днепре температура ночью будет -6°, днем +2°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в пятницу будет ясно, -3°...+5°.
  • В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью -8°, днем +3°.
  • В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью -8°, днем +3°.
14 февраля практически по всей Украине будет плюс / фото УНИАН

14 февраля - приметы погоды

Если к вечеру небо туманное - жди хорошей погоды. Если небо звездное - весна придет поздно.

Вас также могут заинтересовать новости: