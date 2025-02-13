Осадки ожидаются на западе и севере страны, а также в Винницкой области.

На День Святого Валентина, 14 февраля, погода в Украине заметно изменится. Практически по всей стране воздух прогреется до +1°...+6°, ночные морозы тоже ослабнут. Только в северной части страны столбики термометров днем покажут 0°...-2°. В западных и северных областях, а также на Винничине будет снег, мокрый снег и дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью -5°, днем +1°, снег.

Во Львове в пятницу будет пасмурно. Ночью -4°, днем +1°, мокрый снег.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -5°, днем 0°, мокрый снег.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -5°, днем -1°, снег и мокрый снег.

В Тернополе 14 февраля ночью будет -3°, днем +2°, пасмурно, мокрый снег.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -4°, днем +1°, мокрый снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -3°, днем +2°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +4°, пасмурно, ливень.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью -3°, днем +3°, дождь.

В Виннице завтра будет -5°...+2°, пасмурно, мокрый снег.

В Житомире в пятницу ночью будет -5°, днем 0°, пасмурно, мокрый снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -7°...-2°, пасмурно, снег.

В Черкассах завтра будет ночью -5°, днем +2°, пасмурно.

В Кропивницком температура ночью будет -6°, днем +4°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -7°...+1°.

В Одессе 14 февраля - небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +6°.

В Херсоне в пятницу ночью будет -4°, днем +6°, облачно с проясенниями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +6°.

В Запорожье температура ночью -6°, днем +2°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -8°, а днем 0°, пасмурно, снег.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -9°, днем 0°.

В Днепре температура ночью будет -6°, днем +2°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет ясно, -3°...+5°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью -8°, днем +3°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью -8°, днем +3°.

14 февраля - приметы погоды

Если к вечеру небо туманное - жди хорошей погоды. Если небо звездное - весна придет поздно.

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