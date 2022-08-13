По словам Натальи Диденко, 14 августа во многих областях Украины ожидаются дожди с грозами.

На Маковея, 14 августа, во многих областях Украины пройдут дожди с грозами, а жара усилится.

Такой прогноз обнародовала синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее данным, на Маковея жара в восточной части Украины усилится до +34...+37 градусов. На юге и в центральных областях предполагается +29...+34 градуса. Только на Винниччине будет свежее, около +28 градусов. В северных областях в течение воскресенья максимально до +26...+30 градусов, на Сумщине - до +32 градусов. В западной части Украины завтра ожидается +24...+28 градусов.

"Дожди с грозами пройдут ночью и утром во многих областях Украины, кроме восточной части и северо-востока", - предупредила синоптик. Она добавила, что днем грозовые дожди погуляют по Карпатам и окружающих районах, местами на юге - до ливней на Херсонщине, вечером осадки распространятся на практически все западные области, а также Житомирщину и Киевщину.

Напомним, в ближайшие двое суток на территории Украины ожидается неустойчивая погода с температурой воздуха выше нормы на 3-6 градусов. Местами усилится ветер, ожидаются грозы и ливни.

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