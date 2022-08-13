В субботу на воскресенье в Украине ожидается очень неустойчивая погода.

В ближайшие двое суток на территории Украины ожидается неустойчивая погода с температурой воздуха выше нормы на 3-6 градусов. Местами усилится ветер, ожидаются грозы и ливни.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

Так, по его словам, на большую часть Украины продолжится поступление жаркого и сухого воздуха азиатского происхождения.

На выходных, по его данным, станет заметно жарче в восточных, южных и центральных областях Украины.

"Также усилится ветер восточной четверти, скорость которого местами будет достигать опасных значений (до 15-20 м/с)", - предупредил синоптик.

В то же время, по его словам, в южной, юго-западной и западной частях страны атмосферные фронты и близость черноморской депрессии повлечет за собой ливни с грозами, а температурный фон окажется заметно ниже, чем на Левобережье, особенно в дневное время суток.

Как сообщал Погода УНИАН, на выходных в Украине продолжатся дожди, однако в конце недели погода начнет меняться. В воскресенье, 14 августа, по всей стране ожидается повышение температуры, а дожди останутся преимущественно в западных областях.

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