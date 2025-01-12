На дорогах ожидается гололедица.

Понедельник в Украине будет прохладным, с незначительными "минусами", но преимущественно сухим. Таким прогнозом поделилась в Facebook известный синоптик Наталья Диденко.

Она отмечает, что ночью и утром небольшой снег пройдет на западе и в восточных областях Украины, однако днем антициклон Beate вытеснит осадки и подсушит поверхность и воздух.

"Однако этот же незначительный мороз приведет к гололеду на дорогах - мы немного отвыкли от скользких дорог и тротуаров, осторожно", - предостерегает синоптик.

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В Киеве в понедельник будет без осадков, однако на дорогах гололедица. Ночью небольшой мороз -2...-4 градуса, днем около нуля.

В дальнейшем погода особо не изменится, прогнозирует Диденко, хотя с 16-го января даже ожидается незначительное потепление.

Как прогнозировал народный синоптик с Волыни Владимир Деркач, январь будет достаточно теплым, как для зимы, и значительных морозов ожидать не стоит.

В частности, вторая декада начнется с плюсовой температуры днем с небольшим "минусом" ночью. При этом с середины месяца синоптик прогнозирует усиление осадков, и одновременно снижение температуры. Правда, оно будет не существенное и продержится лишь до конца второй декады, а тогда ожидается потепление с "плюсом" в течение дня.

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