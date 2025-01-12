Дожди сменятся на снег из-за снижения температуры.

В конце недели, 12 января, в Украине станет еще холоднее. Температура в большинстве областей будет от 0° до +3°, только местами на юге и востоке столбики термометров поднимутся до +4°...+5°. На западе, а также на севере и в Винницкой области будет снежить. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе страны сегодня будет от -1° до +3°. День будет пасмурный, пройдет снег, местами - мокрый снег.

Самая холодная погода сегодня будет на севере Украины. Тут в течение дня ожидается +1°...+2°. Ожидается переменная облачность, в большинстве областей пройдет снег.

Видео дня

Жителей востока сегодня ждет преимущественно сухая погода с переменной облачностью. Температура днем будет от +2° до +5°.

В центральной части Украины столбики термометров покажут +2°...+4°. Местами будет снег.

На юге Украины сегодня будет сухо, днем ожидается небольшая облачность. Температура тут снизится до +2°...+5°.

12 января - какой сегодня праздник, приметы погоды

12 января в народном календаре - Мученицы Онисьи, которую еще называли в народе Порезуха. В этот день резали скот. Была такая примета-поговорка: ко дню Онисьи - холода над землей повисли. Если в этот день идет снег, то лето будет дождливым.

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