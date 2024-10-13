По всей стране сегодня будет от +12° до +17°.

В воскресенье, 13 октября, похолодание охватит уже всю Украину, даже на юге и востоке температура снизится до осенних показателей. Дожди продолжатся. Сегодня они сместятся на левобережье. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет преимущественно сухо. Ожидается облачная погода с прояснениями, а столбики термометров покажут +13°...+16°.

На севере Украины сегодня будет холоднее всего. Тут в течение дня ожидается лишь +12°...+13°. Будет преимущественно сухо, только в Сумской области еще останутся дожди.

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На восток страны сегодня натянет тучи, станет пасмурно, а температура резко упадет до +13°...+14°. Местами пройдут дожди.

В центральной части Украины дожди ожидаются в Полтавской и Днепропетровской областях. На остальной территории уже будет преимущественно сухо и облачно с прояснениями. Столбики термометров покажут +13°...+15°, на Днепропетровщине воздухе прогреется до +16°...+17°.

Жителей юга Украины сегодня также ждет похолодание до +16°...+17°. В Крыму и Запорожской области будет дождить.

Приметы погоды 13 октября

Если снега нет, то зима начнется не скоро. Первый сухой снег обещает хорошее лето. Если тучи плывут быстро, то скоро будет проливной дождь.

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