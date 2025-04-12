Осадков станет гораздо меньше, а температура повысится.

С сегодняшнего дня, 12 апреля, погода в Украине начнет улучшаться. Туч станет меньше, а солнца больше. Температура повысится до +7°...+11°, а осадки сместятся на юго-восток. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе страны столбики термометров покажут +8°...+11°, на Закарпатье потеплеет аж до +14°. Ожидается преимущественно небольшая облачность. В Хмельницкой и Черновицкой областях могут пройти небольшие дожди.

На севере Украины сегодня будет сухо и облачно с прояснениями. Температура в Чернигове будет около +7°, на остальной территории чуть теплее, +9°...+10°.

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На востоке Украины сегодня местами пройдут небольшие дожди. Столбики термометров покажут +9°...+11°.

Жителей центтальной части Украины сегодня ждет преимущественно сухая погода с небольшой облачностью. Днем тут потеплеет до +8°...+11°.

Теплее станет и на юге Украины, +9°...+10°. Тут ожидается преимущественно пасмурный день, местами с прояснениями и небольшими дождями.

12 апреля - какой сегодня праздник, приметы погоды

12 апреля - День Иоанна Сходника. По приметам, если птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету. Если верба к этому дню уже зацвела, то год будет урожайный.

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