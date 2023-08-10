Температура в большинстве областей на юге и в центре чуть снизится.

В пятницу, 11 августа, во многих областях Украины пройдут дожди и грозы. Осадки немного повлияют на температуру: на юге и в большинстве центральных областей станет прохладнее. На западе будет свежо, +21°...+23°, лишь на востоке местами сохранится жара до +32°...+34°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +16°, днем +25°.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +21°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +21°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +21°, ливень.

В Тернополе 11 августа ночью будет +13°, днем +21°, небольшая облачность, гроза.

В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +23°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +21°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +24°, практически безоблачно.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +15°, днем +23°.

В Виннице завтра будет +12°...+26°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +13° днем +25°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+23°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +17°, днем +25°.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +26°, небольшая облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +18°...+22°, дождь с грозой.

В Одессе 11 августа - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +27°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +18°, днем +25°, небольшая облачность, гроза.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, легкий дождь, ночью +16°, днем +26°.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +23°, пасмурно, сплошная облачность, дождь с грозой.

В Сумах завтра температура воздуха составит +16°...+23°, небольшая облачность, гроза.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +26°, гроза.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +22°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +19°...+23°, гроза.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +20°, днем +30°, дождь с грозой.

В Северодонецке - небольшая облачность, дождь, температура ночью +21°, днем +32°.

Приметы погоды 11 августа

11 августа - Калинин день. В этот день случаются первые утренние заморозки. Если в этот день похолодает, то и в начале сентября по утрам будет холодно.

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