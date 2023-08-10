Народный праздник 11 августа известен под названиями Калинник, Калинов день.

Православная церковь 11 августа чтит память мученика Калинника Килийского из Византии.

Наши предки в народный праздник Калинника чтили одноименное дерево. Калинниками называли пироги с калиной, а также утренние морозы, которые часто встречались в это время и портили оставшийся урожай на полях. Люди верили, что птицы предчувствуют наступление холодов и уже готовятся улетать на юг.

В праздник 11 августа собирали ягоды калины и готовили из них пироги, вареники, компоты, варенье. Украинцы всегда с огромным почтением относились к калине. Это дерево воспевается во многих народных песнях и часто встречается в украинской вышивке. Для крепкого здоровья и хорошего самочувствия в эту дату нужно съесть жменю ягод калины.

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Девушки в эту дату умывались калиновым соком, чтобы быть молодыми и красивыми. А юноши для силы и смелости обнимали ствол калины. Рубить калину 11 августа считается большим грехом.

Народный праздник 11 августа считается очень удачным для сбора урожая огурцов, помидоров, кабачков, подсолнуха. Любители грибов в этот день могут собрать в лесу полные ведра, а пасечники соберут много мёда. А вот для рыбалки день считается неудачным.

11 августа - знак Зодиака

Рожденный 11 августа человек по знаку Зодиака - Лев. По характеру именинник этого дня очень решительный и прирожденный лидер. У него на пути лучше никому не стоять. У таких людей есть сильное творческое воображение. Они обладают множеством талантов и очень ценятся на работе как способные сотрудники. При этом бытовые вопросы они часто решать не умеют.

Что нельзя делать 11 августа

Категорически запрещено в этот день срубать калину, обрезать ветки на ней и обрывать листья. Также нельзя срывать с неё ягоды, если не уверены, что часть из них не сгниет. Берите столько урожая, сколько можете съесть и приготовить.

Неудачный день для финансовых дел, крупных покупок, планирования семейного бюджета. Такие действия навлекут проблемы с деньгами. Однако жадничать и отказывать в финансовой помощи в этот день тоже не стоит.

Не начинайте новые дела и не беритесь за важную работу сегодня.

Плохой приметой для семейных отношений в этот день считается ругаться, вспоминать старые обиды, капризничать, обижаться по пустякам, срывать злость на близких.

Приметы погоды 11 августа

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если день выдался жарким и солнечным, то вся первая половина сентября будет теплой.

Утренний туман 11 августа предвещает плохой урожай меда на пасеках.

Много ягод и орехов уродило - к холодной зиме.

Если на калине уже покраснели ягоды, то зима будет снежной и морозной.

Если утром появилась роса на траве и к обеду высохла, то скоро погода станет жарче.

Мало грибов в лесу - к суровой зиме.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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