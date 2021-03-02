Весна пришла: в Киеве распустились подснежники (фото)

Жителям столицы напоминают, что продажа первоцветов является незаконной.

В Киеве появились первоцветы / Фото Вечерний Киев

Вчера, 1 марта, в первый день весны, в Киеве расцвели подснежники.

Об этом сообщает Вечерний Киев.

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Так, на улице Зодчих в Святошинском районе киевляне увидели подснежники.

Эти цветы являются исчезающим видом растений, который находится в Красной книге. Поэтому киевлянам напоминают, что продажа подснежников является незаконной.

В соцсетях возмущаются продажей первоцветов на улицах города и призывают не покупать цветы и вызвать полицию.

В Киеве настоящая весна / Фото Вечерний Киев

Подснежники на Черниговщине

Прошлой зимой, 29 января 2020 года, на Черниговщине из-за теплой зимы в январе зацвели подснежники.

Соответствующие фото в социальных сетях разместили жители пгт Лосиновка Нежинского района.

Также своей фотографией цветущих подснежников поделилась жительница Чернигова Оксана Еременок. Она рассказала, что на приусадебном участке в начале января проросли подснежники, а за некоторое время те, что на солнце, начали цвести.

Заведующий кафедрой экологии и охраны природы, доцент Национального университета «Черниговский коллегиум» имени Т. Г. Шевченко Юрий Карпенко считает, что цветы из-за высоких температур окружающей среды «путают» зиму с весной и начинают распускаться. Это касается и других луковичных растений, но активный рост сдерживают минусовые показатели температуры ночью.