Непогода обойдет стороной лишь несколько областей.

На сегодня, 6 марта, в Украине объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, непогода охватит большинство областей нашей страны.

"6 марта в Украине, кроме южной части и большинства западных областей, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

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Поэтому в указанных областях объявили I уровень опасности, желтый.

6 марта, по данным сингоптиков, синоптическая ситуация в Украине не претерпит существенных изменений. Область высокого давления будет располагаться над Балканами, а своим влиянием она будет охватывать и нашу страну. Это обусловит погоду без осадков. Воздушные потоки западного направления принесут теплый воздух атлантического происхождения. Ветер при этом в Украине, кроме южной части и большинства западных областей, будет с порывами 15-20 м/с.

Температура днем повысится до +12°...+17°, а в Карпатах, восточных областях и на побережье морей будет несколько свежее, +8°...+13°.

По прогнозу синоптиков, в Киеве сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура днем повысится до +14°...+16°.

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