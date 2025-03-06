В городе и области сегодня будет ветрено.

На сегодня, 6 марта, в Харькове и Харьковской области объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Харьковской области. 6 марта по городу и области ожидаются порывы ветра 15 - 20 м/с", - говорится в сообщении синоптиков.

I уровень опасности, желтый.

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Справка УНИАН. I уровень - погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

6 марта на Харьковщине будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха днем 8-13° тепла. В Харькове также без существенных осадков и 10-12° тепла.

7 марта ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами возможны порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем потеплеет до 11-16°.

8 марта на Харьковщине будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 9-14° тепла.

9 марта прогнозируется переменная облачность, осадки не ожидаются. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 7-12° тепла.

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