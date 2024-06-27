Укргидрометцентр предупреждает о чрезвычайно высокой пожарной опасности.

В Украине высока вероятность возникновения лесных пожаров. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в течение 27-29 июня в Крыму, южных, большинстве центральных, Черновицкой и Донецкой областях, а 28 и 29 июня и в большинстве западных и северных областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Справка УНИАН. Чрезвычайная пожарная опасность - погодные условия, при которых высокая температура воздуха и бездождевая погода приводят к высокой вероятности возникновения и быстрого распространения лесных пожаров.

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Погода 27 июня - прогноз по Украине

В четверг, 27 июня, в Украине будет наблюдаться переменная облачность. Без осадков, лишь на Закарпатье и в Карпатах пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер будет северо-восточный, на западе страны юго-восточный, его скорость составит 5-10 м/с. Температура днем по всей стране будет от +25° до +30°.

На Киевщине сегодня также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ожидается в пределах +25°...+30°, а в Киеве столбики термометров покажут +27°...+29°.

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