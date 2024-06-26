В четверг, 27 июня, в Украине станет теплее, местами на юге ожидается 30-градусная жара. На Закарпатье, а также вдоль Днепра вероятны небольшие дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +28°, возможен небольшой дождь.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +28°.
- В Луцке будет практически безоблачно, ночью +16°, днем +28°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +27°.
- В Тернополе 27 июня ночью будет +17°, днем +28°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +19°, днем +28°, небольшая облачность, дождь с грозой.
- В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°.
- В Виннице завтра будет +15°...+29°, небольшая облачность.
- В Житомире в четверг ночью будет +16°, днем +28°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+28°, небольшая облачность, возможен легкий дождь.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°, небольшой дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +29°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +17°...+25°.
- В Одессе 27 июня - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +27°.
- В Херсоне в четверг ночью будет +16°, днем +31°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +31°.
- В Запорожье температура ночью +18°, днем +28°, небольшая облачность, возможен небольшой дождь.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +16°, а днем +26°, практически безоблачно.
- В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +25°.
- В Днепре температура ночью будет +18°, днем +27°, небольшая облачность.
- В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +15°...+28°.
- В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +25°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +25°.
Приметы погоды 27 июня
Дождливый день обещает семь недель сильной непогоды с дождями.