27 июня в нескольких областях Украины вероятны дожди / фото Pixabay

В четверг, 27 июня, в Украине станет теплее, местами на юге ожидается 30-градусная жара. На Закарпатье, а также вдоль Днепра вероятны небольшие дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +28°, возможен небольшой дождь.
  • Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +28°.
  • В Луцке будет практически безоблачно, ночью +16°, днем +28°.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +27°.
  • В Тернополе 27 июня ночью будет +17°, днем +28°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +19°, днем +28°, небольшая облачность, дождь с грозой.
  • В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°.
  • В Виннице завтра будет +15°...+29°, небольшая облачность.
  • В Житомире в четверг ночью будет +16°, днем +28°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+28°, небольшая облачность, возможен легкий дождь.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°, небольшой дождь.
  • В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +29°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +17°...+25°.
  • В Одессе 27 июня - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +27°.
  • В Херсоне в четверг ночью будет +16°, днем +31°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +31°.
  • В Запорожье температура ночью +18°, днем +28°, небольшая облачность, возможен небольшой дождь.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +16°, а днем +26°, практически безоблачно.
  • В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +25°.
  • В Днепре температура ночью будет +18°, днем +27°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +15°...+28°.
  • В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +25°.
  • В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +25°.
27 июня по всей Украине будет очень тепло и даже жарко / фото УНИАН

Приметы погоды 27 июня

Дождливый день обещает семь недель сильной непогоды с дождями.

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