На одном из кладбищ Винницкой области были повреждены памятники. Полиция не исключает, что это могло произойти из-за стихии.

В Винницкой области на одном из кладбищ было разрушено несколько памятников. Полиция рассматривает различные версии их падения, одна из них - в результате урагана, который бушевал накануне.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Винницкой области правоохранители установили свидетелей, которые пришли навестить могилы родных и стали очевидцами непогоды. Они указывают, что причиной повреждения памятников может быть ураган, который им удалось снять на видео. Эту видеозапись они предоставили полицейским.

Всего следователи при осмотре места происшествия обнаружили 8 поврежденных памятников.

"Версия вандализма также проверяется. После проведения проверки будет дана правовая оценка произошедшему", - сообщили в ведомстве.

А в Запорожской области промчался смерч.

"Ни с того, ни с сего сорвалась огромная пыльная буря, и крутила, вертела все на своем пути" - рассказали очевидцы изданию ПИК.

Как сообщается, больше всего пострадала кріша одного из сельских магазинов, ее просто срывало кусками и кидало в разные стороны.

Напомним, на сегодня в Украине объявили штормовое предупреждение.

"19 августа в центральных (кроме Винницкой), южных, днем также в восточных областях грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении Гидрометцентра.

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Автор: Екатерина Лиманская