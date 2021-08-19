В Винницкой области на одном из кладбищ было разрушено несколько памятников. Полиция рассматривает различные версии их падения, одна из них - в результате урагана, который бушевал накануне.
Как сообщает пресс-служба Нацполиции Винницкой области правоохранители установили свидетелей, которые пришли навестить могилы родных и стали очевидцами непогоды. Они указывают, что причиной повреждения памятников может быть ураган, который им удалось снять на видео. Эту видеозапись они предоставили полицейским.
Всего следователи при осмотре места происшествия обнаружили 8 поврежденных памятников.
"Версия вандализма также проверяется. После проведения проверки будет дана правовая оценка произошедшему", - сообщили в ведомстве.
А в Запорожской области промчался смерч.
"Ни с того, ни с сего сорвалась огромная пыльная буря, и крутила, вертела все на своем пути" - рассказали очевидцы изданию ПИК.
Как сообщается, больше всего пострадала кріша одного из сельских магазинов, ее просто срывало кусками и кидало в разные стороны.
Напомним, на сегодня в Украине объявили штормовое предупреждение.
"19 августа в центральных (кроме Винницкой), южных, днем также в восточных областях грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении Гидрометцентра.
Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.