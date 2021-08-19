Сегодня, 19 августа, почти во всех центральных, южных и восточных областях Украины объявили штормовое предупреждение. Ожидаются грозы, град и шквалы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"19 августа в центральных (кроме Винницкой), южных, днем также в восточных областях грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.
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I степень – погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.
Погода в Украине сегодня, 19 августа
В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +23°.
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +22°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +14°, днем +22°.
В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +22°.
В Тернополе 19 августа ночью будет +11°, днем +22°, небольшая облачность.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°.
В Ивано-Франковске сегодня будет практически безоблачно, ночью +10°, днем +24°.
В Черновцах в четверг - ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +23°.
В Виннице сегодня будет +12°...+23°, небольшая облачность.
В Житомире в четверг будет ночью +14°, днем +24°, небольшая облачность.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +22°, ливень.
В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +22°, облачно с прояснениями.
В Полтаве сегодня - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+27°.
В Одессе 19 августа - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +24°, гроза.
В Херсоне в четверг ночью +16°, днем +26°, небольшая облачность, ливень.
В Николаеве будет пасмурно, ночью +16°, днем +22°, ливень.
В Запорожье сегодня температура ночью +17°, днем +30°, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +15°...+26°, ливень.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +30°, ливень.
В Днепре температура ночью будет +17°, днем +30°, небольшая облачность, гроза.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +15°...+26°, ливень.
В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +32°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +34°.
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