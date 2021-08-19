Сегодня во многих областях ожидаются грозы, местами - град и шквалы.

Сегодня, 19 августа, почти во всех центральных, южных и восточных областях Украины объявили штормовое предупреждение. Ожидаются грозы, град и шквалы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"19 августа в центральных (кроме Винницкой), южных, днем также в восточных областях грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

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I степень – погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

Погода в Украине сегодня, 19 августа

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +23°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +22°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +14°, днем +22°.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +22°.

В Тернополе 19 августа ночью будет +11°, днем +22°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°.

В Ивано-Франковске сегодня будет практически безоблачно, ночью +10°, днем +24°.

В Черновцах в четверг - ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +23°.

В Виннице сегодня будет +12°...+23°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +14°, днем +24°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +22°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +22°, облачно с прояснениями.

В Полтаве сегодня - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+27°.

В Одессе 19 августа - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +24°, гроза.

В Херсоне в четверг ночью +16°, днем +26°, небольшая облачность, ливень.

В Николаеве будет пасмурно, ночью +16°, днем +22°, ливень.

В Запорожье сегодня температура ночью +17°, днем +30°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +15°...+26°, ливень.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +30°, ливень.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +30°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +15°...+26°, ливень.

В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +32°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +34°.

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Автор: Екатерина Лиманская