Синоптики рассказали, стоит ли ожидать первого снега в ноябре (видео)
В ближайшие дни в Украине пройдут дожди. Синоптики уточнили, где именно.
Первый день ноября Украина встретила классической осенней погодой - холод, облака и дождь. По прогнозам синоптиков, последний месяц осени будет таким, как и октябрь - температура ожидается теплее климатической нормы на несколько градусов.
Об этом идет речь в сюжете ТСН.Тиждень.
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В течение новой недели в Украине ожидаются дожди. Ежедневно они будут мигрировать по всей стране: ближайшие дни сухо будет только на севере, в центре и юге. Температура распределится так: теплее всего - до +13 - на востоке. Холоднее всего - на западе - до +8, а в других регионах до +10.
Первый снег 2020
Что касается первого снега, то, несмотря на то, что несколько лет подряд он выпадал в первой половине ноября, в этом году его, говорят синоптики, так рано ждать не стоит. Вероятно, что до конца ноября никаких снеговиков налепить не удастся.
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