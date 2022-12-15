Теплее всего 16 декабря будет на юге Украины, где столбики термометров покажут +9°...+11°.

В пятницу, 16 декабря, в Украине ожидается относительно теплая, но мокрая погода. В большинстве областей температура будет держаться в пределах 0°...+4°, на Закарпатье - до +5°, а на юге столбики термометров местами покажут +9°...+11°.

Дожди, местами с мокрым снегом, накроют западные, северные, а также некоторые центральныве и южные области. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -2°, днем +2°, мокрый снег.

Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -1°, днем +2°, дождь.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем +2°, мокрый снег.

В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, ночью -3, днем +3°, мокрый снег.

В Тернополе 16 декабря ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +4, сильный дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +2°, дождь, возможно с мокрым снегом.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°, сильный дождь.

В Виннице завтра будет -1°...+4°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Житомире в пятницу будет ночью -2° днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, дождь со снегом.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +3°, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -1°...+1°.

В Одессе 16 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +10°, небольшой дождь.

В Херсоне в пятницу ночью 0°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +9°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха составит -2°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +1°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +5°...+11°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -1°, днем +3°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -1°, днем +2°.

16 декабря - ждите мороза, если кошка во время сна закрывает лапкой мордочку. Кошка ложится на пол, крепко спит; лежит посреди комнаты, откинув хвост; лежит животом вверх; садится на подоконник и смотрит в окно - к потеплению. А если кошка скребет пол, то будет метель.

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