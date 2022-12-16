Народный праздник 16 декабря известен под названиями Иван Молчальник, День мировой немоты и тишины.

Христиане отмечают церковный праздник 16 декабря в честь преподобного святого и целителя Иоанна Молчальника. Наши предки старались провести этот день в тишине. Люди верили, что молчание в этот день задобрит святого и принесет удачу.

16 декабря старались не повышать голос, не кричать и не петь, а в идеале вообще сохранять молчание. Семейные ужины в этот день также проходили в полном безмолвии.

Святому Ивану Молчальнику в этот день молились об излечении болезней. Считалось, что Иоанн может исцелить даже самую тяжелую и затяжную болезнь. Молитвы читаются молча, про себя. Во время молитвы человека никто не должен видеть.

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Также в день Иоанна Молчальника наши предки старались пораньше лечь спать. Верили, что если поздно засидеться, то ночью будут сниться кошмары, а на следующий день работа будет хуже идти.

Что нельзя делать 16 декабря

Категорически запрещено ссориться и ругаться в этот день, иначе весь год будете жить в скандалах. Нельзя выяснять отношения мужу и жене. Нельзя резать домашних птиц на мясо сегодня. Поздно ложиться спать в этот день - дурная примета. Нельзя стричь ребенка сегодня и обрезать ему ногти. Ночью нельзя выходить на улицу, чтобы не столкнуться со злыми силами.

Приметы погоды 16 декабря

Снег падает на голую землю - к плохому урожаю в следующем году.

Если в этот день дует сильный ветер, то вся вторая половина декабря будет ветреной.

Звезды на ночном небе ярко мерцают - к морозам и вьюге.

Снегири громко поют - к потеплению.

Если на калине не осталось ягод, то скоро наступят морозы.

Чем теплее этот день, тем меньше морозов ожидается этой зимой.

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