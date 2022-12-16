Христиане отмечают церковный праздник 16 декабря в честь преподобного святого и целителя Иоанна Молчальника. Наши предки старались провести этот день в тишине. Люди верили, что молчание в этот день задобрит святого и принесет удачу.
16 декабря старались не повышать голос, не кричать и не петь, а в идеале вообще сохранять молчание. Семейные ужины в этот день также проходили в полном безмолвии.
Святому Ивану Молчальнику в этот день молились об излечении болезней. Считалось, что Иоанн может исцелить даже самую тяжелую и затяжную болезнь. Молитвы читаются молча, про себя. Во время молитвы человека никто не должен видеть.
Также в день Иоанна Молчальника наши предки старались пораньше лечь спать. Верили, что если поздно засидеться, то ночью будут сниться кошмары, а на следующий день работа будет хуже идти.
Что нельзя делать 16 декабря
- Категорически запрещено ссориться и ругаться в этот день, иначе весь год будете жить в скандалах. Нельзя выяснять отношения мужу и жене.
- Нельзя резать домашних птиц на мясо сегодня.
- Поздно ложиться спать в этот день - дурная примета.
- Нельзя стричь ребенка сегодня и обрезать ему ногти.
- Ночью нельзя выходить на улицу, чтобы не столкнуться со злыми силами.
Приметы погоды 16 декабря
- Снег падает на голую землю - к плохому урожаю в следующем году.
- Если в этот день дует сильный ветер, то вся вторая половина декабря будет ветреной.
- Звезды на ночном небе ярко мерцают - к морозам и вьюге.
- Снегири громко поют - к потеплению.
- Если на калине не осталось ягод, то скоро наступят морозы.
- Чем теплее этот день, тем меньше морозов ожидается этой зимой.