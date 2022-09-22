Температура 23 сентября в столице поднимется до +11°.

В пятницу, 23 сентября, в Киеве ожидается прохладная погода и небольшой дождь.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Так, в ночь на пятницу температура в столице опустится до +9°, а в течение дня поднимется лишь до +11°. Ожидается небольшая облачность и дождь.

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Ветер бужет западного направления, а его скорость составит 1,5 - 2,1 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное - 746 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в пятницу будет сплошная облачность. Ночью +6°, днем +11°, дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +6°, днем +12°, легкий дождь.

В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода и сплошная облачность, ночью +7°, днем +11°, небольшой дождь.

В Тернополе 23 сентября ночью будет +7°, днем +13°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +7°, днем +11°, сильный дождь.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +13°, сильный дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +5°...+15°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +8°, днем +13°, легкий дождь.

В Виннице завтра будет +5°...+12°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Житомире в пятницу будет ночью +8°, днем +11°, сплошная облачность, сильный дождь.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +14°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +15°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +6°...+14°, легкий дождь.

В Одессе 23 сентября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +17°, легкий дождь.

В Херсоне в пятницу ночью +8°, днем +18°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +17°.

В Запорожье температура ночью +10°, днем +17°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +4°...+14°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +15°.

В Днепре завтра температура ночью будет +9°, днем +16°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +7°...+17°, легкий дождь.

В Краматорске будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +8°, днем +13°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +14°.

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