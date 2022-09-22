В пятницу, 23 сентября, в Киеве ожидается прохладная погода и небольшой дождь.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Так, в ночь на пятницу температура в столице опустится до +9°, а в течение дня поднимется лишь до +11°. Ожидается небольшая облачность и дождь.
Ветер бужет западного направления, а его скорость составит 1,5 - 2,1 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное - 746 миллиметров ртутного столба.
Погода на завтра
Во Львове в пятницу будет сплошная облачность. Ночью +6°, днем +11°, дождь.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +6°, днем +12°, легкий дождь.
В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода и сплошная облачность, ночью +7°, днем +11°, небольшой дождь.
В Тернополе 23 сентября ночью будет +7°, днем +13°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.
В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +7°, днем +11°, сильный дождь.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +13°, сильный дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +5°...+15°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +8°, днем +13°, легкий дождь.
В Виннице завтра будет +5°...+12°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Житомире в пятницу будет ночью +8°, днем +11°, сплошная облачность, сильный дождь.
В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +14°, ливень.
В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +15°, небольшая облачность, сильный дождь.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +6°...+14°, легкий дождь.
В Одессе 23 сентября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +17°, легкий дождь.
В Херсоне в пятницу ночью +8°, днем +18°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +17°.
В Запорожье температура ночью +10°, днем +17°, небольшая облачность.
В Сумах температура воздуха составит +4°...+14°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +15°.
В Днепре завтра температура ночью будет +9°, днем +16°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +7°...+17°, легкий дождь.
В Краматорске будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +8°, днем +13°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +14°.