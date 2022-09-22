В пятницу, 23 сентября, дожди вновь накроют почти всю Украину. Сухая погода ожидается лишь местами на юге и востоке страны. День будет прохладным: в большинстве областей термометры покажут +11°...+14°, лишь в некоторых центральных и южных областях будет теплее.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +9°, днем +11°, легкий дождь.
- Во Львове в пятницу будет сплошная облачность. Ночью +6°, днем +11°, дождь.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +6°, днем +12°, легкий дождь.
- В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода и сплошная облачность, ночью +7°, днем +11°, небольшой дождь.
- В Тернополе 23 сентября ночью будет +7°, днем +13°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.
- В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +7°, днем +11°, сильный дождь.
- В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +13°, сильный дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +5°...+15°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +8°, днем +13°, легкий дождь.
- В Виннице завтра будет +5°...+12°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
- В Житомире в пятницу будет ночью +8°, днем +11°, сплошная облачность, сильный дождь.
- В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +14°, ливень.
- В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +15°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +6°...+14°, легкий дождь.
- В Одессе 23 сентября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +17°, легкий дождь.
- В Херсоне в пятницу ночью +8°, днем +18°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +17°.
- В Запорожье температура ночью +10°, днем +17°, небольшая облачность.
- В Сумах температура воздуха составит +4°...+14°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +15°.
- В Днепре завтра температура ночью будет +9°, днем +16°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +7°...+17°, легкий дождь.
- В Краматорске будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +8°, днем +13°.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +14°.
Народные приметы на 23 сентября
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23 сентября - мученицы Минодоры. Если много рябины - осень заплачет дождями, а зима морозами. Если ягод мало, то осень пройдет почти без дождей и ветров.