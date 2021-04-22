Температура снизится до -5°.

С 24 апреля в Украине ожидаются заморозки.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Ночью 24 апреля в западных и северных областях ожидаются сильные заморозки в воздухе 0°...-3° - II уровень опасности, оранжевый. Также ожидаются заморозки на поверхности почвы-0°...-5° с I уровнем опасности, желтым.

Ночью 25-27 апреля в Украине, кроме юга, ожидаются сильные заморозки в воздухе 0°...-3°, II уровень опасности, оранжевый.

На Киевщине ночью 24-27 апреля ожидаются сильные заморозки в воздухе 0°...-3° - II уровень опасности, оранжевый.

Похолодание и заморозки в Украине

В пятницу, 23 апреля, в Украине начнется похолодание. Температура воздуха в западных и северных областях резко снизится. Днем составит всего +7°...+12°.

Синоптик Наталья Диденко говорит, что до востока и юго-востока Украины фронт не успеет дойти, поэтому там в пятницу без существенных осадков. Ветер усилится.

Завтра в Киеве ожидается ощутимое похолодание, до + 7°...+10°, порывистый ветер и дождь.

"В дальнейшем похолодание потянет с собой заморозки, которые охватят большинство областей. И грустненько, что они обещают быть не только на почве, но и в воздухе. От 0° до -2°...-4°. Это замороженное безобразие продлится в Украине по ночам вплоть до вторника", - резюмировала синоптик.

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Автор: Елена Пилипчак