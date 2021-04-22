Заморозки охватят большинство областей.

В пятницу, 23 апреля, в Украине начнется похолодание. Температура воздуха в западных и северных областях резко снизится. Днем составит всего +7°...+12°.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"Восток, юг и большинство центральных областей (кроме Винничины) еще будут принадлежать теплой погоде, +12°...+18°. Атмосферный пакостный фронт, который снова лозиной будет отгонять от нас теплую весну, принесет дожди и кое-где грозы", - написала она.

До востока и юго-востока Украины фронт не успеет дойти, поэтому там в пятницу без существенных осадков. Ветер усилится.

Завтра в Киеве ожидается ощутимое похолодание, до + 7°...+10°, порывистый ветер и дождь.

"В дальнейшем похолодание притянет с собой заморозки, которые охватят большинство областей. И грустненько, что они обещают быть не только на почве, но и в воздухе. От 0° до -2°...-4°. Это замороженное безобразие продлится в Украине по ночам вплоть до вторника", - резюмировала Диденко.

Заморозки в Украине

На выходных в Украине начнутся сильные заморозки.

Ночью 24 апреля заморозки ожидаются в западных и северных областях, в южных и центральных областях на поверхности почвы 0°...-5° - I уровень опасности, желтый.

Ночью 25-27 апреля в Украине, кроме юга, ожидаются сильные заморозки в воздухе 0°...-3° - II уровень опасности, оранжевый.

На Киевщине ночью 24-27 апреля ожидаются сильные заморозки в воздухе 0°...-3° - II уровень опасности, оранжевый.

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Автор: Елена Пилипчак