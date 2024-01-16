Дорога к селу, где застряли люди, уже несколько дней отрезана от цивилизации.

Около 1000 туристов застряли в отдаленном дачном поселке Китая после того, как лавины обрушились на регион. Об этом сообщает Reuters.

По данным информагентства, дорога к селу Хему, живописному месту недалеко от границ Казахстана, России и Монголии, где застряли туристы, уже несколько дней отрезана лавинами. Деревня расположена в префектуре Алтай, где непрерывный снегопад в некоторых районах продолжается уже 10 дней.

Сильный снегопад вызвал сход десятков лавин на крупных магистралях. Некоторых туристов удалось эвакуировать вертолетами.

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Как сообщается, снег, принесенный лавинами, в некоторых местах достигает семи метров в высоту. Работы по расчистке 50-километрового участка засыпанной дороги начались еще неделю назад.

Проведению спасательной операции мешают смешанные со снегом камни и ветки, обломанные лавинами.

"Мы уже видели такой сильный снегопад раньше, но мы не видели такой высокой частоты схода лавин", - рассказал руководитель бюро управления автомагистралями Чжао Цзиньшэн.

Лавинная опасность в Украине

В Украине на два дня объявлено снеголавинное предупреждение.

"16-17 января на высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - предупреждают в Укргидрометцентре.

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