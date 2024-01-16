Около 1000 туристов застряли в отдаленном дачном поселке Китая после того, как лавины обрушились на регион. Об этом сообщает Reuters.
По данным информагентства, дорога к селу Хему, живописному месту недалеко от границ Казахстана, России и Монголии, где застряли туристы, уже несколько дней отрезана лавинами. Деревня расположена в префектуре Алтай, где непрерывный снегопад в некоторых районах продолжается уже 10 дней.
Сильный снегопад вызвал сход десятков лавин на крупных магистралях. Некоторых туристов удалось эвакуировать вертолетами.
Как сообщается, снег, принесенный лавинами, в некоторых местах достигает семи метров в высоту. Работы по расчистке 50-километрового участка засыпанной дороги начались еще неделю назад.
Проведению спасательной операции мешают смешанные со снегом камни и ветки, обломанные лавинами.
"Мы уже видели такой сильный снегопад раньше, но мы не видели такой высокой частоты схода лавин", - рассказал руководитель бюро управления автомагистралями Чжао Цзиньшэн.
Лавинная опасность в Украине
В Украине на два дня объявлено снеголавинное предупреждение.
"16-17 января на высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - предупреждают в Укргидрометцентре.