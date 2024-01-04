На высокогорье Карпат значительная снеголавинная опасность, а на Закарпатье возможны подтопления вследствие поднятия уровня воды в реках.

Укргидрометцентр предупреждает о погодной опасности в западных регионах в ближайшие двое суток. Как отмечается в сообщении в Facebook, в частности, значительная снеголавинная опасность (3 уровень), ожидается 4-5 января - на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

"Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и крупных лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", - отмечает Укргидрометцентр.

Кроме того, в Закарпатской области возможны подтопления вследствие поднятия уровня рек.

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"4-5 января на р. Боржава - с. Верхние Реметы ожидается продолжение повышения уровня воды на 10-30 см (над уровнем на 8 часов 4 января) с удержанием воды на пойме и частичным затоплением сельхозугодий ряда сел Береговского и Хустского районов Закарпатской области и автодороги Шаланки - Большие Комяты", - говорится в сообщении.

Погода в Украине - что надо знать

В четверг, 4 января, погода в Украине улучшится. Осадков станет меньше и они ослабнут, морозы также станут слабее и останутся лишь на северо-востоке страны.

В то же время синоптики прогнозируют, что уже 6, 7 и 8 января снова с севера может зайти холодный арктический воздух, который принесет морозы. Прогнозируется, что в северных, центральных и восточных регионах Украины ночью будет -10...-15, а на северо-востоке местами температура будет падать до -18...-20 градусов.

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