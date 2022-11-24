По данным синоптиков, ожидается туман.

В Украине на 25 ноября объявили повышенный уровень опасности. По данным Укргидрометцентра, непогода ожидается уже ближайшей ночью и завтра утром.

"25 ноября ночью и утром в северных, центральных и южных областях туман", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

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Предупреждение об изменении гидрологической ситуации

Как сообщалось ранее, с сегодняшнего дня на Киевском водохранилище и реках бассейна Днепра усиливается образование льда в виде заберегов и шуги.

"Начиная с 24 ноября на мелководьях Киевского водохранилища, отдельных участках рек бассейна Днепра будет наблюдаться появление первичных ледовых явлений и дальнейшее усиление льдообразования в виде заберегов, шугохода", - сообщили в Укргидрометцентре.

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