На Киевском водохранилище и реках бассейна Днепра усиливается образование льда.

С сегодняшнего дня на Киевском водохранилище и реках бассейна Днепра усиливается образование льда в виде заберегов и шугохода. Об этом предупреждает Укргидрометцентр.

"Начиная с 24 ноября на мелководьях Киевского водохранилища, отдельных участках рек бассейна Днепра будет наблюдаться появление первичных ледовых явлений и дальнейшее усиление льдообразования в виде заберегов, шугохода", - говорится в предупреждении.

Справка УНИАН. Забереги - тонкий лед, образующийся вдоль берегов водоемов перед его полным замерзанием.

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Шуга - хрупкие комки льда, появляющиеся на воде перед ледоставом или во время весеннего ледохода.

На сегодня, 24 ноября, в 12 областях Украины объявили I уровень опасности. По данным Укргидрометцентра, на западе и севере страны ожидается гололед, а на дорогах - гололедица.

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