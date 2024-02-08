Украина окажется одной из стран, где климат останется благоприятным.

Из-за изменения климата и опасных погодных явлений в Украину будут переселяться так называемые "климатические беженцы", ведь наша страна окажется более благоприятной для жизни. Об этом в интервью РБК-Украина рассказала кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

По словам Балабух, в течение 1970-2021 годов в мире было зарегистрировано почти 12 тысяч катастроф, вызванных экстремальными явлениями погоды, а около 3,5 миллиарда человек, то есть почти половина населения Земли, живут в регионах, где последствия изменения климата ощущаются очень остро.

"Около 32,6 миллиона человек были вынуждены покинуть регионы их обитания, которые были поражены стихийными бедствиями - наводнениями, засухами, то есть стали климатическими беженцами. Очень надеюсь, что это явление не станет массовым, потому что, в конце концов, на нашей планете не так много мест, куда можно уйти от таких опасностей", - говорит климатолог.

Видео дня

Однако она подчеркнула, что самые благоприятные для жизни сейчас и в ближайшем будущем будут регионы, расположенные в умеренных широтах, на равнинных территориях, подальше от побережий океанов и морей и горных массивов. К таким регионам принадлежит и Украина.

"Несмотря на значительные изменения климата, которые наблюдаются на территории нашей страны, они не так катастрофичны, как в полярных и тропических широтах. Поэтому значительное количество климатических беженцев, особенно Азии и Африки, будет пытаться переселиться к нам, что может повысить социальное и экономическое напряжение в обществе", - предупредила специалист.

Климатические беженцы в Украине - что прогнозируют специалисты

По данным климатологов, в следующие 50-100 лет в Украине будет становиться только теплее. Из-за повышения температуры все чаще случаются наводнения и смерчи.

"За один дождь может выпасть месячная норма осадков. Больше стало смерчей и ураганов. Климатические беженцы - это уже реальность. Некоторые виды насекомых передвигаются относительно своих мест обитания. Исчезают определенные виды растений. Пессимистические прогнозы: через 50 лет и люди могут стать климатическими беженцами", - предупредил начальник Днепропетровского регионального гидрометцентра Василий Гринчак.

Вас также могут заинтересовать новости: