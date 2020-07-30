Черновицкую область накрыла внезапная непогода: повреждены дома, повалены деревья (фото)

Также повреждена крыша на помещениях школы и сельского совета.

Буковину накрыла внезапная непогода / фото suspilne.media

В Черновицкой области внезапная непогода сорвала крыши с более чем 30 домов.

Как передает корреспондент УНИАН, в селе Старые Бросковцы Сторожинецкого района в результате урагана повреждены крыши и повалены деревья, также повреждена крыша на помещениях школы и сельского совета.

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Согласно информации Черновицкой областной государственной администрации, из-за урагана без электроснабжения остались 9 населенных пунктов Сторожинецкого района, один из них частично.

На настоящее время в проведении аварийно-восстановительных работ задействованы 4 бригады Сторожинецкого РЭС. Спасатели распиливают и убирают поваленные деревья.

Как сообщал УНИАН, в среду, 29 июля, в городе Шепетовка Хмельницкой области пронесся сильный ветер с градом.