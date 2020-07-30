В Хмельницкой области пронесся ураган с градом (фото)

12:02, 30 июля 2020
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Местами град составлял до 3 см в диаметре.

В Хмельницкой области пронесся ураган с градом / shepetivka.com.ua
В Хмельницкой области пронесся ураган с градом / shepetivka.com.ua

В среду, 29 июля, в городе Шепетовка Хмельницкой области пронесся сильный ветер с градом.

В Украине из-за непогоды обесточено более 50 населенных пунктов

Во всем городе исчезло водоснабжение, но это не единственные убытки, которые повлекли порывы сильного ветра и град, сообщает сайт города.

Из-за погодных условий произошла аварийная ситуация на электросетях. Без электроэнергии насосные станции перестали работать. Не обошла непогода и железнодорожный водоканал, на водозаборе в селе Каменка тоже погас свет. Соответственно во всем городе прекратилось водоснабжение.

Сильные порывы ветра повалили деревья в парке, по улице Радищева, Проспекту Мира и многих других улицах. Не устояла стела стадиона "Локомотив" - с нее содрало вывеску и наружную обшивку.

Некоторые районы Шепетовки засыпало градом. Чем севернее был район, тем больше был размер градин. Для примера, в микрорайоне Косецком размер мог доходить до 3 см в диаметре.

shepetivka.com.ua
shepetivka.com.ua

Немало овощей повреждено, огороды залиты водой. Аграрии сейчас изучают, сколько убытков непогода принесла полям.

Напомним, в Хмельницкой области из-за непогоды были повалены деревья и затопило стадион.

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Теги: #погода#Град
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