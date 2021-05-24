Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности.

Сегодня, 24 мая, в Украине ожидаются сильные ливни.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"Ночью в западных, северных, центральных областях, днем на Полтавщине и Сумщине значительные дожди", - говорится в сообщении.

В Киевской области ночью также ожидаются значительные дожди, местами гроза.

Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности, желтый.

Прогноз погоды в Украине на 24 мая

В понедельник, 24 мая, Украину снова накроют дожди и небольшое похолодание. Температура опустится до +18°...+22°. Николаев и Кропивницкий накроют грозы.

В Киеве - облачно с прояснениями, дождь. Температура воздуха ночью +9°, днем +19°.

Во Львове в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью +12°, днем +20°.

В Одессе 24 мая - солнечно, температура ночью +11°, днем +22°.

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Автор: Елена Пилипчак