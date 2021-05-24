Прогноз погоды в Украине на 24 мая / фото УНИАН
В понедельник, 24 мая, Украину снова накроют дожди и небольшое похолодание. Температура опустится до +18°...+22°. Николаев и Кропивницкий накроют грозы.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
- В Киеве - облачно с прояснениями, дождь. Температура воздуха ночью +9°, днем +19°.
- Во Львове в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью +12°, днем +20°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +20°.
- В Ривне в понедельник - солнечно, ночью +12°, днем +21°.
- В Тернополе 24 мая ночью будет +12°, днем +20°, ливень.
- В Хмельницком сегодня будет облачно, ночью +11°, днем +20°.
- В Ивано-Франковске сегодня ожидается ливень, ночью +13°, днем +21°.
- В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +20°.
- В Виннице сегодня ливень, +10°...+19°.
- В Житомире в понедельник - ливень, температура ночью +10°, днем +20°.
- В Черкассах - ливень, ночью +9°, днем +18°.
- В Кропивницком - гроза, температура ночью +9°, днем +18°.
- В Полтаве сегодня облачно, температура воздуха +11°...+18°.
- В Одессе 24 мая - солнечно, температура ночью +11°, днем +22°.
- В Херсоне в понедельник ночью +11°, днем +22°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве сегодня будет гроза, ночью +11°, днем +21°.
- В Запорожье - солнечно, температура ночью +12°, днем +22°.
- В Сумах сегодня облачно, температура воздуха +10°...+19°.
- В Харькове - солнечно, температура ночью +12°, днем +21°.
- В Днепре - солнечно, температура ночью +12°, днем +22°.
- В Симферополе в понедельник - облачно с прояснениями, +10°...+23°.
- В Краматорске будет пасмурно, температура ночью +12°, днем +24°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +25°.
Народные приметы 24 мая
24 мая - Мокий Мокрый. По погоде этого дня, наши предки судили о том, каким будет лето. Так и говорили: "Мокро на Мокея - жди лета еще мокрее".
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