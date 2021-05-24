Ясно будет только в восточных областях.

В понедельник, 24 мая, Украину снова накроют дожди и небольшое похолодание. Температура опустится до +18°...+22°. Николаев и Кропивницкий накроют грозы.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В Киеве - облачно с прояснениями, дождь. Температура воздуха ночью +9°, днем +19°.

Во Львове в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью +12°, днем +20°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +20°.

В Ривне в понедельник - солнечно, ночью +12°, днем +21°.

В Тернополе 24 мая ночью будет +12°, днем +20°, ливень.

В Хмельницком сегодня будет облачно, ночью +11°, днем +20°.

В Ивано-Франковске сегодня ожидается ливень, ночью +13°, днем +21°.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +20°.

В Виннице сегодня ливень, +10°...+19°.

В Житомире в понедельник - ливень, температура ночью +10°, днем +20°.

В Черкассах - ливень, ночью +9°, днем +18°.

В Кропивницком - гроза, температура ночью +9°, днем +18°.

В Полтаве сегодня облачно, температура воздуха +11°...+18°.

В Одессе 24 мая - солнечно, температура ночью +11°, днем +22°.

В Херсоне в понедельник ночью +11°, днем +22°, облачно с прояснениями.

В Николаеве сегодня будет гроза, ночью +11°, днем +21°.

В Запорожье - солнечно, температура ночью +12°, днем +22°.

В Сумах сегодня облачно, температура воздуха +10°...+19°.

В Харькове - солнечно, температура ночью +12°, днем +21°.

В Днепре - солнечно, температура ночью +12°, днем +22°.

В Симферополе в понедельник - облачно с прояснениями, +10°...+23°.

В Краматорске будет пасмурно, температура ночью +12°, днем +24°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +25°.

Народные приметы 24 мая

24 мая - Мокий Мокрый. По погоде этого дня, наши предки судили о том, каким будет лето. Так и говорили: "Мокро на Мокея - жди лета еще мокрее".

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Автор: Елена Пилипчак