Прогноз погоды в Украине на 24 мая / фото УНИАН

В понедельник, 24 мая, Украину снова накроют дожди и небольшое похолодание. Температура опустится до +18°...+22°. Николаев и Кропивницкий накроют грозы.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

  • В Киеве - облачно с прояснениями, дождь. Температура воздуха ночью +9°, днем +19°.
  • Во Львове в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью +12°, днем +20°.
  • В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +20°.
  • В Ривне в понедельник - солнечно, ночью +12°, днем +21°.
  • В Тернополе 24 мая ночью будет +12°, днем +20°, ливень.
  • В Хмельницком сегодня будет облачно, ночью +11°, днем +20°.
  • В Ивано-Франковске сегодня ожидается ливень, ночью +13°, днем +21°.
  • В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +20°.
  • В Виннице сегодня ливень, +10°...+19°.
  • В Житомире в понедельник - ливень, температура ночью +10°, днем +20°.
  • В Черкассах - ливень, ночью +9°, днем +18°.
  • В Кропивницком - гроза, температура ночью +9°, днем +18°.
  • В Полтаве сегодня облачно, температура воздуха +11°...+18°.
  • В Одессе 24 мая - солнечно, температура ночью +11°, днем +22°.
  • В Херсоне в понедельник ночью +11°, днем +22°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве сегодня будет гроза, ночью +11°, днем +21°.
  • В Запорожье - солнечно, температура ночью +12°, днем +22°.
  • В Сумах сегодня облачно, температура воздуха +10°...+19°.
  • В Харькове - солнечно, температура ночью +12°, днем +21°.
  • В Днепре - солнечно, температура ночью +12°, днем +22°.
  • В Симферополе в понедельник - облачно с прояснениями, +10°...+23°.
  • В Краматорске будет пасмурно, температура ночью +12°, днем +24°. 
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +25°.

Народные приметы 24 мая

24 мая - Мокий Мокрый. По погоде этого дня, наши предки судили о том, каким будет лето. Так и говорили: "Мокро на Мокея - жди лета еще мокрее".

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Автор: Елена Пилипчак