Пользователи тут же принялись гадать, что сулит такое явление.

Вечером 10 ноября небо во время заката над Киевом окрасилось в насыщенный красный цвет.

Местные жители начали фотографировать и снимать на видео столь необычное явление.

"Ах, эта магия заката", "Огонь", "Просто без комментариев", "Невероятная красота", - написали очевидцы.

Некоторые киевляне тут же принялись гадать, что сулит такое явление. По словам одних, красно небо на закате - к ветру. Другие же уверены, что это признак наступающих морозов.

В четверг, 11 ноября, в Киеве немного потеплеет, но из-за ветра этого практически не будет ощущаться.

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Так, днем столбики термометров покажут +7°...+8°. Практически весь день в столице будет пасмурно, но без осадков.

Добавит холода сильный юго-западный ветер, скорость которого составит 3,8 - 5,1 м/с.

Атмосферное давление в течение дня будет понижаться и к вечеру составит 753 миллиметра ртутного столба.

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Автор: Екатерина Лиманская