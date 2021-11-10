По данным синоптика Натальи Диденко, над Украиной будет господствовать антициклон.

В Украине из-за антициклона будет солнечная, но холодная погода. Также 11 ноября ожидается порывистый ветер.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее словам, ближайшей ночью мороз до -3...-9 градусов ожидается в большинстве областей, а на Луганщине и Харьковщине будет до -10 градусов.

"Днем 11 ноября потеплеет в западных областях до +6...+ 12 градусов", - заверила синоптик.

По ее данным, на востоке Украины будет холоднее всего, ожидается максимально лишь +2...+5 градусов. На остальной территории дневная температура воздуха составит +3...+9 градусов.

"К низким градусам присоединится порывистый, порой сильный, явно некомфортный ветер - закутывайтесь плотнее завтра!"- предупредила она.

Погода в Киеве

По прогнозу Натальи Диденко, в Киеве 11 ноября предполагается сухая и холодная погода, ночью -1...-4 градуса, днем температура воздуха повысится до + 6...+8 градусов.

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"Однако даже это небольшое повышение будет нивелироваться порывистым юго - западным ветром", - говорит синоптик.

"11 ноября, будет некомфортно, ощущение холода может быть сильнее фактической погоды из-за ветра - одевайтесь теплее!"- резюмировала она.

Напомним, в Украине с понедельника, 15 ноября, ожидается новая волна похолодания. Согласно прогнозу, возможен мокрый снег, а ночные морозы достигнут -6°...-8°.

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Автор: Екатерина Лиманская