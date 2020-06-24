В Тернопольской области Днестр стал переливаться через дамбу, людей отселяют

Решено отселить более 250 человек.

На западе Украины бушует непогода / фото ГСЧС

На Тернопольщине Днестр стал переливаться через дамбу, решено частично отселить жителей.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Как отмечается, вблизи с. Устье-Зеленое Монастыриского района на Днестре произошел перелив через дамбу, в результате чего происходит подтопление сельскохозяйственных угодий и есть угроза подтопления с. Устье-Зеленое и с. Лука.

"В настоящее время производится частичное отселение жителей с. Устье-Зеленое (103 чел.) и с. Лука (51 чел)", - говорится в сообщении.

Также в результате поднятия воды в Днестре произошло подтопление сельхозугодий и есть угроза подтопления с. Коропец. Сейчас производится частичное отселение 100 жителей.

Как сообщал УНИАН, с 23 июня западные области Украины страдают от наводнений, которые вызвали мощные дожди. Вода затапливает дома и дворы, разрушает дороги, из-за непогоды местных жителей эвакуируют.