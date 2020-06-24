В Тернопольской области Днестр стал переливаться через дамбу, людей отселяют
Решено отселить более 250 человек.
На Тернопольщине Днестр стал переливаться через дамбу, решено частично отселить жителей.
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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Как отмечается, вблизи с. Устье-Зеленое Монастыриского района на Днестре произошел перелив через дамбу, в результате чего происходит подтопление сельскохозяйственных угодий и есть угроза подтопления с. Устье-Зеленое и с. Лука.
"В настоящее время производится частичное отселение жителей с. Устье-Зеленое (103 чел.) и с. Лука (51 чел)", - говорится в сообщении.
Также в результате поднятия воды в Днестре произошло подтопление сельхозугодий и есть угроза подтопления с. Коропец. Сейчас производится частичное отселение 100 жителей.
Как сообщал УНИАН, с 23 июня западные области Украины страдают от наводнений, которые вызвали мощные дожди. Вода затапливает дома и дворы, разрушает дороги, из-за непогоды местных жителей эвакуируют.
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