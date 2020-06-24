Затопленные села и разрушенные дороги: что происходит на Западной Украине
В Ивано-Франковской области выпало до 70% месячной нормы осадков.
С 23 июня западные области Украины страдают от наводнений, которые вызвали мощные дожди. Вода затапливает дома и дворы, разрушает дороги, из-за непогоды местных жителей эвакуируют.
Последствия паводка
Из-за большой воды сильнее других пострадали Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Закарпатская области, где подтопило больше 200 населенных пунктов. Из опасных районов эвакуировали 389 человек, среди которых 76 детей.
В то же время глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук сообщил, что в селе Лунка люди отказываются покидать свои дома. Говорят, что их дома не затопит, а если и будет угроза подтопления, то они поднимутся на второй этаж
Из-за сильных дождей и выхода рек из берегов была затоплена районная больница города Галича, где лечат больных коронавирусной инфекцией. А в Черновцах затоплено крупнейшее коммунальное предприятие города "Калиновский рынок" и частный рынок "Добробут".
Утром 24 июня премьер-министр Денис Шмыгаль и министр внутренних дел Арсен Аваков отправились на Прикарпатье, чтобы "на месте скоординировать деятельность органов власти в преодолении последствий непогоды". Позже стало известно, что к ликвидации последствий наводнений на Западной Украине привлекли авиацию и дополнительные силы МВД.
В Ивано-Франковской области выпало до 70% месячной нормы осадков. В целом в регионе разрушено 110 км автодорог, 1850 м береговых укреплений и 90 мостов.
Аваков заявил, что ситуация сопоставима с наводнением в западных областях, которое произошло в 2008 году. Тогда погибли 39 человек, а общие убытки оценивались на сумму 3-4 млрд гривень.
Когда ситуация улучшится
Начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык рассказал, что уже сегодня дожди будут не такими интенсивными, а к выходным осадки почти прекратятся.
"Такая погода на западе страны наблюдается два-три дня, начиная с 20 июня. И уже сегодня будет улучшение погоды. Мы будем иметь повышение атмосферного давления, фронт будет постепенно размываться, интенсивность дождей будет уменьшаться", - сообщил он.
Синоптик также объяснил, что непогода на Западе Украины вызвана тем, что там сейчас находятся малоподвижные атмосферные фронты, которые и вызвали сильные дожди.
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