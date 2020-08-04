Мексиканский штат Пуэбла пострадал от наводнения (видео)

Мощные потоки воды уносили машины.

Мексиканский штат Пуэбла пострадал от наводнения / twitter.com/JCarlos_Valerio

Мексиканский штат Пуэбла пострадал от проливного дождя с градом.

Некоторые населенные пункты были подтоплены так, что потоки воды уносили машины, сообщает Stormnews.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Otra vista de la calle claveles y 16 de septiembre en bugambilias, por fortuna no hay tráfico, el auto azul que se ve fue arrastrado un poco por la corriente de agua ya que estaba exactamente afuera del saguan negro pic.twitter.com/jt2tTzobtv — mario alberto (@MARIObazola) August 2, 2020

Напомним, тайфун "Хагупит" 4 августа обрушился на побережье провинции Чжэцзян на востоке Китая.