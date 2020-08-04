Мексиканский штат Пуэбла пострадал от наводнения (видео)

15:40, 4 августа 2020
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Мощные потоки воды уносили машины.

Мексиканский штат Пуэбла пострадал от наводнения / twitter.com/JCarlos_Valerio
Мексиканский штат Пуэбла пострадал от наводнения / twitter.com/JCarlos_Valerio

Мексиканский штат Пуэбла пострадал от проливного дождя с градом.

Некоторые населенные пункты были подтоплены так, что потоки воды уносили машины, сообщает Stormnews

Информация о пострадавших пока не поступала.

Напомним, тайфун "Хагупит" 4 августа обрушился на побережье провинции Чжэцзян на востоке Китая. 

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Теги: #погода#наводнение#Мексика
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