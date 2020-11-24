На Израиль обрушились наводнения после одного из самых дождливых дней в истории страны (видео)

Сильные дожди пришли после засушливого октября.

Наводнение в Израиле после сильных дождей / Скриншот

Проливные дожди вызвали сильное наводнение в нескольких частях Израиля в период с пятницы, 20 ноября, по воскресенье, 22 ноября 2020 года.

Об этом сообщает The Watchers.

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Всего за 24 часа в некоторых частях страны выпало до 230 мм осадков, что превышает средний показатель за ноябрь на 70 мм. Сильные дожди пришли после засушливого октября.

Около 20 человек были спасены из нескольких зданий после наводнения, затопившего парковки и дома. В Хайфе, где наводнение заблокировало многие дороги и улицы, также спасли множество людей.

По данным местных СМИ, за выходные в некоторых частях страны выпало от 100 до 150 мм осадков, что составляет более двух месяцев дождя, поскольку среднее количество осадков в ноябре колеблется от 50 до 70 мм.

Местные жители говорят, что наводнения являются ежегодно повторяющейся проблемой в этом районе.

Песчаная буря в израильском Эйлате

Популярный израильский курорт Эйлат из-за песчаной бури оказался отрезанным от всей страны, две трассы, которые соединяли его с другими городами, закрыты.

Главные дороги, по которым можно было добраться до места отдыха, заблокированы.

Из-за песчаной бури эйлатский аэропорт прекратил работу на два часа.

Песчаная буря в Израиле окрасила улицы в оранжевый цвет.