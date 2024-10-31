Это наводнение может стать самым смертоносным для Испании.

Наводнение в Испании уже унесло жизни 95 человек, но число жертв может еще увеличиться. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, военное подразделение, которое специализируется на спасательных операциях, сегодня начнет прочесывать грязь и мусор с помощью служебных собак в наиболее пострадавших районах. Они также привезли с собой 50 мобильных моргов.

По данным метеорологов, 29 октября в некоторых частях Валенсии за восемь часов выпала годовая норма осадков.

Поезда в Мадрид и Барселону пришлось отменить, а школы и другие основные службы на данный момент не работают. Людей просят воздержаться от каких-либо поездок.

Очевидцы рассказывают, как люди карабкались на крыши автомобилей, спасаясь от потока воды. Улицы в горах превратились в настоящие реки, которые вырывали деревья с корнями и уносили куски каменной кладки со зданий.

На кадрах, которые распространяются в сети, видны рухнувшие мосты, а также груды легковых и грузовых авто.

По данным агентства, это наводнение может стать самым смертоносным в истории Испании.

Средиземное море становится все более опасным - что известно

Ученые утверждают, что экстремальные погодные условия случаются всё чаще из-за климатических изменений.

Метеорологи полагают, что потепление в районе Средиземного моря, способствующее увеличению испарения воды, играет важную роль в усилении ливней.

Крушение роскошной яхты, пришвартованной у берегов Сицилии, является последним признаком того, что Средиземное море становится все более опасным для плавания.

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