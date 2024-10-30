После проливных дождей на юго-востоке страны начались масштабные наводнения.

Холодный фронт принес на юго-восток Испании проливные дожди, из-за чего в стране начались сильные наводнения. Об этом сообщает Reuters.

Вода затапливает целые города, людям рекомендуют не покидать собственные дома и избегать необязательных поездок. Уже известно о нескольких погибших.

"Обнаружены тела погибших, но из уважения к семьям мы не собираемся предоставлять никаких дополнительных данных", - заявил глава региона Валенсия Карлос Масон.

Государственное метеорологическое агентство Испании AEMET объявило красный уровень опасности в Валенсии и других регионах, где уже выпало 200 мм осадков.

В наиболее пострадавших районах пришлось закрыть школы и остановить работу других некритичных служб.

В сети тем временем разлетаются видеоролики, на которых видно, как люди спасаются от потоков воды. Некоторые пострадавшие спасаются, держась за деревья, чтобы их не унесло течением. На других кадрах видно, как женщину с собакой эвакуируют с помощью вертолета.

Также на одном из роликов запечатлен торнадо - довольно редкое явление для Испании.

Средиземное море становится все более опасным - что известно

Ученые говорят, что экстремальные погодные явления становятся более частыми из-за изменения климата.

Метеорологи считают, что потепление Средиземного моря, которое увеличивает испарение воды, играет ключевую роль в усилении проливных дождей.

Шкиперы и климатологи говорят, что Средиземное море становится все более опасным для плавания.

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