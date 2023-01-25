Подтоплений дорог и домохозяйств зимой местные жители не наблюдали последние где-то 50 лет.

На Черниговщине из-за зимнего наводнения подтоплено 130 домохозяйств и нарушено прямое сообщение с более чем 10 селами региона.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОВА, из-за повышения уровня воды в реке Днепр произошло подтопление 131 домохозяйства в четырех населенных пунктах Черниговского района (с. Мнев, с. Пустынки, пгт Радуль и пгт Любеч), в настоящее время подтоплений жилых домов нет. Также подтоплен участок местной автодороги Пустынки - Рудня, транспортное сообщение осуществляется с помощью автомобилей повышенной проходимости.

Кроме этого, из-за зимнего наводнения на Десне прекращено транспортное сообщение с тремя населенными пунктами Новгород-Северского района – с. Бирино, с. Подгорное и с. Прокоповка. Транспортное сообщение осуществляется со стороны Сумской области.

Видео дня

Из-за увеличения уровня воды в Сейме временно прекращено движение транспортных средств временной переправой на автодороге М 02 Копти-Глухов-Бачевск возле Батурина Нежинского района. Движение транспорта к восьми населенным пунктам Нежинского района осуществляется со стороны Сумской области.

Ситуация на дорогах в Черниговской области из-за паводка

По оценкам специалистов областного центра по гидрометеорологии, в этом году наблюдается самый большой зимний паводок на Десне за почти 130 лет наблюдений. Подтоплений дорог и домохозяйств зимой местные жители не наблюдали последние где-то 50 лет.

По данным Черниговского центра по гидрометеорологии, до 26 января на участке Десны Новгород-Северский - Макошино (на территории Новгород-Северского и Корюковского районов) будет постепенное повышение уровней воды на 2-8 см за сутки, увеличение затопления поймы и нарушения транспортного сообщения с населенными пунктами вдоль Десны; на притоке Десны Снов сохранится превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области

В то же время на участке Днепра в пределах Черниговского района будет удерживаться значительное затопление поймы, нарушение транспортного сообщения с отдельными приречными селами вдоль Днепра и затопление жилых домов ряда сел в Черниговского района. Объявлен III уровень опасности - красный.

Поскольку на реках области наблюдается анальмано высокий уровень воды, затруднен доступ к понтонных мостов. Как отметил в эфире общенационального марафона "единые Новости" начальник ОВА Вячеслав Чаус, понтонные переправы на Десне и реке Вить не работают, водители пользуются альтернативными путями объезда.

Вас также могут заинтересовать новости: