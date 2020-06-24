Наводнение на Закарпатье показали с высоты птичьего полета (видео)

Из-за непогоды в западных областях Украины подтоплены 197 населенных пунктов.

Наводнение на Закарпатье показали с высоты птичьего полета / скриншот

Западная Украина страдает от наводнений, вызванных сильными дождями.

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Видео последствий затопления в Закарпатской области появилось на Youtube-канале PolianR.

Из-за непогоды в западных областях Украины подтоплены 197 населенных пунктов. В Ивано-Франковской области погибли три человека. Больше всего населенных пунктов подтопило в Ивано-Франковской области - 165, В Черновицкой области – 18, во Львовской – 8, в Закарпатской – 3.

Напомним, река Тиса, которая вышла из берегов, разрушила дорогу в Закарпатской области.