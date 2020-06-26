На Прикарпатье селевой поток угрожает снести часть села

В селе Микуличин объявили эвакуацию.

Селевой поток угрожает снести часть села на Прикарпатье / скриншот

Огромный селевой поток угрожает снести значительную часть села Микуличин на Прикарпатье.

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Из-за ливня на соседней горе образовалось озеро. Тонны воды сдерживает естественная плотина из камней, деревьев и земли. Впрочем, она может прорваться в любой момент. Если это произойдет, то вода снесет на своем пути две сотни жилых домов, сообщает ТСН.

В селе объявили эвакуацию. Люди бежали к родственникам в другую, безопасную часть села. Спасатели предлагали пробить в плотине небольшую дыру, чтобы потихоньку спустить воду естественным руслом ручья. Однако пиротехники вмешиваться отказались, чтобы не разрушилась вся дамба. В конце концов, решили задействовать тяжелую технику, чтобы медленно расчистить дамбу.

Напомним, в селе Смольная Дрогобычского района Львовской области из-за сильных дождей на склоне горы есть угроза сдвига почвы с деревянным жилым домом.