На Прикарпатье селевой поток угрожает снести часть села
В селе Микуличин объявили эвакуацию.
Огромный селевой поток угрожает снести значительную часть села Микуличин на Прикарпатье.
Закарпатскую область сотрясли два землетрясения
Из-за ливня на соседней горе образовалось озеро. Тонны воды сдерживает естественная плотина из камней, деревьев и земли. Впрочем, она может прорваться в любой момент. Если это произойдет, то вода снесет на своем пути две сотни жилых домов, сообщает ТСН.
В селе объявили эвакуацию. Люди бежали к родственникам в другую, безопасную часть села. Спасатели предлагали пробить в плотине небольшую дыру, чтобы потихоньку спустить воду естественным руслом ручья. Однако пиротехники вмешиваться отказались, чтобы не разрушилась вся дамба. В конце концов, решили задействовать тяжелую технику, чтобы медленно расчистить дамбу.
Напомним, в селе Смольная Дрогобычского района Львовской области из-за сильных дождей на склоне горы есть угроза сдвига почвы с деревянным жилым домом.
- Винница+27°... +14°
- Днепр+30°... +16°
- Донецк+29°... +14°
- Житомир+29°... +15°
- Запорожье+29°... +17°
- Ивано-Франковск+26°... +13°
- Киев+29°... +16°
- Кропивницкий+29°... +16°
- Луганск+28°... +13°
- Луцк+28°... +17°
- Львов+27°... +17°
- Николаев+30°... +17°
- Одесса+28°... +18°
- Полтава+29°... +17°
- Ровно+28°... +15°
- Симферополь+27°... +16°
- Сумы+28°... +14°
- Тернополь+26°... +16°
- Харьков+28°... +16°
- Херсон+30°... +17°
- Хмельницкий+26°... +15°
- Черкассы+28°... +19°
- Чернигов+29°... +16°
- Черновцы+26°... +14°