Угрозы жизни людей нет.

На Львовщине из-за сильных дождей есть угроза схода оползня / ГСЧС

В селе Смольная Дрогобычского района Львовской области из-за сильных дождей на склоне горы есть угроза схода оползня с деревянным жилым домом.

Читайте также Стало известно, какой будет погода в Украине до конца июня

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

На место происшествия прибыли спасатели 30-го государственного пожарно-спасательного поста села Сходница. По прибытию спасателей было установлено, что на склоне горы происходит сдвиг грунта с жилым домом и 3-мя хозяйственными постройками.

Площадь оползня составляет ориентировочно 400 кв.м, 50 метров от домохозяйства находится ручей. Угрозы другим домохозяйствам нет, есть только угроза изменения русла ручья.

Спасателями проведена эвакуация имущества из жилого дома и ограждено место происшествия. Жителей дома отселены к родственникам, угрозы жизни людей нет.

Напомним, поселок Петрилов Тлумацкого района Ивано-Франковской области из-за наводнения оказался полностью отрезанным, заблокированными осталось 300 человек.